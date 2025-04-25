Мировая экономика достигла критической точки

На данный момент мировая экономика пребывает в критической точке, в то время как российская демонстрирует устойчивость даже несмотря на сложные внешние условия. На это в заявлении к 51-му заседанию руководства Международного валютно-финансового комитета указал министр финансов России Антон Силуанов, его процитировало РИА «Новости» .

«Мировая экономика находится на критическом этапе. Прогнозы роста были существенно снижены. Мы наблюдаем возросшие риски для финансовой стабильности, растущее инфляционное давление и ослабление фискальной дисциплины», — заявил он.

Российская экономика, напротив, демонстрирует устойчивость, а ВВП последние два года выросло на 4,1% и 4,3%.

По мнению министра финансов, перспективы развития мировой экономики будут зависеть от того, как страны будут достигать соглашения, улучшать технологические инновации и восстанавливать международное сотрудничество.

Ранее Силуанов заявил, что макроэкономическая политика России сосредоточится на укреплении устойчивости за счет надежных государственных финансов. Глава Минфина также напомнил о подготовке федерального бюджета на 2025–2027 годы с нулевым первичным дефицитом.