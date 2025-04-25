Мировая экономика достигла критической точки
Силуанов: мировая экономика находится на критическом этапе, российская — растет
На данный момент мировая экономика пребывает в критической точке, в то время как российская демонстрирует устойчивость даже несмотря на сложные внешние условия. На это в заявлении к 51-му заседанию руководства Международного валютно-финансового комитета указал министр финансов России Антон Силуанов, его процитировало РИА «Новости».
«Мировая экономика находится на критическом этапе. Прогнозы роста были существенно снижены. Мы наблюдаем возросшие риски для финансовой стабильности, растущее инфляционное давление и ослабление фискальной дисциплины», — заявил он.
Российская экономика, напротив, демонстрирует устойчивость, а ВВП последние два года выросло на 4,1% и 4,3%.
По мнению министра финансов, перспективы развития мировой экономики будут зависеть от того, как страны будут достигать соглашения, улучшать технологические инновации и восстанавливать международное сотрудничество.
Ранее Силуанов заявил, что макроэкономическая политика России сосредоточится на укреплении устойчивости за счет надежных государственных финансов. Глава Минфина также напомнил о подготовке федерального бюджета на 2025–2027 годы с нулевым первичным дефицитом.