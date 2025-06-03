Шевроны на форме украинских делегатов в Стамбуле оказались похожи на эмблему 36-й добровольческой пехотной дивизии СС. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«„Миротворцы“ с шевронами СС ведут переговоры», — написал парламентарий.

Депутат опубликовал фотографию с украинским делегатом на переговорах. На ней был мужчина в военной форме, на рукаве которой прикреплен шеврон в виде двух скрещенных белых продолговатых предметов на черном фоне.

Дмитрук также добавил скрин из «Википедии», где указано, что якобы похожая эмблема была у дивизии СС, действующей в годы Второй мировой войны на стороне нацистской Германии. Эта символика была запрещена по решению Нюрнбергского трибунала, что не мешает украинским военным размещать ее на своей форме.

Ранее Дмитрук призвал обращаться с президентом Украины Владимиром Зеленским как с террористом. До этого RT опубликовал полный текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине.