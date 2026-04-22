Евросоюз нагнетает ситуацию вокруг Украины вместо того, что искать варианты урегулирования конфликта. С таким заявлением выступил посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, которого процитировали «Известия» .

Дипломат обратил внимание, что Брюссель прилагает все усилия для срыва переговорного процесса, который инициировали США.

«Продолжение финансирования со стороны Евросоюза <…> — это есть прямые враждебные шаги против нас». — сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что европейские политики накачивают Украину оружием для перезапуска своего ВПК.

До этого верховный представитель ЕС Кая Каллас призналась, что ожидает положительных решений по выделению Украине кредита на 90 миллиардов евро.