The Telegraph: Россия получит Донбасс в «аренду» по мирному плану США

Разработанное США рамочное соглашение по урегулированию украинского конфликта предусматривает выплату Россией «арендной платы» за контроль над Донбассом. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Telegraph .

Источники журналистов заявили, что речь идет о «деньгах за землю» с сохранением за Киевом юридического права собственности.

«Соглашение с администрацией Трампа предполагает, что Киев уступит контроль над восточным Донбассом, но сохранит законное владение. Россия заплатит нераскрытую арендную плату за фактический контроль над регионом», — указали в материале.

Журналисты отметили, что этот пункт президент США Дональд Трамп использовал и в других схемах для поддержки мирных соглашений.

Кроме того, решение даст властям Украины право не проводить референдум о судьбе Донбасса, как предусматривает конституция.

Издание отметило, что всего в рамочном соглашении 28 пунктов, которые, кроме сдачи территории, предусматривают двукратное сокращение численности ВСУ, запреты на наличие дальнобойных вооружений и размещение иностранных контингентов. Русский язык получит официальный государственный статус.

По данным источников, Белый дом потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского принять соглашение без обсуждения, воспользовавшись его слабостью, вызванной коррупционным скандалом.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не принимал участие в разработке мирного плана США. Она подчеркнула, что министры иностранных дел блока внимательно изучат документ на предстоящем заседании, и добавила, что для успешной реализации рамочного соглашения потребуется согласие ЕС и Украины.