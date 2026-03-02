Поплавская: будет ли Иран мстить за смерть Хаменеи или мстители скоро закончатся

Актриса Яна Поплавская прокомментировала новость о начатой Ираном девятой волне ракетных атак на Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. В телеграм-канале она задалась вопросом, а на сколько еще волн хватит иранцев, ведь в прошлый раз все закончилось довольно быстро.

По ее словам, с одной стороны, в результате американо-израильских бомбардировок погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, поэтому в Иране могут мстить до последнего.

«С другой — в Иране может не остаться тех, кто может руководить военным ответом: США и Израиль тоже продолжают бить и бьют по военным центрам и штабам. А весь мир смотрит на все это, открыв рот», — написала артистка.

Поплавская напомнила, что число погибших в иранской начальной школе для девочек уже превысило 150 человек (по последним данным — 165). При этом у США и Израиля не будет такого числа жертв даже среди военных, подытожила она.

Ранее Поплавская призвала президента США Дональда Трампа ударить по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который мечтает, что французы и британцы дадут ему ядерное оружие.