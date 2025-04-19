Мир остался без фисташек из-за дубайского шоколада и тиктокеров

FT: ажиотаж вокруг дубайского шоколада привел к дефициту фисташек во всем мире

Цены на фисташки во всем мире выросли, а на рынке начался глобальный дефицит этих орехов из-за возникшего вокруг дубайского шоколада ажиотажа. Об этом сообщила газета Financial Times .

В материале указали, что причиной этому в том числе стали многочисленные обзоры в TikTok, посвященные лакомству.

«Стремительный рост популярности дубайского шоколада спровоцировал глобальный дефицит предложения фисташек, что усугубило существующую в мире нехватку данного зеленого ореха и привело к резкому росту цен», — указали журналисты.

В компании CG Hacking заявили, что в США в прошлом году урожай фисташек был недостаточным, а страну считают главным экспортером этих орехов. В итоге запасы фисташек существенно снизились. А из-за более высокого качества стало меньше дешевых ядер орехов без скорлупы — именно их обычно используют как ингредиент для шоколада. Свою роль сыграла и популярность десерта.

За год фисташковые ядра подорожали с 7,65 до 10,30 доллара за фунт (около 450 граммов). Некоторые магазины решили ограничивать количество плиток, которые отпускают в одни руки.