Сегодня 19:28 Волшебный хруст и вкус фисташки. В чем секрет популярности дубайского шоколада 0 0 0 Фото: стопкадр / YouTube Интересное

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Одним из последних трендов в мире десертов стал дубайский шоколад. За тем, чтобы ощутить насыщенный хруст ореховой пасты и нежного теста, многие блогеры летом собирались специально лететь в ОАЭ или пытались заказать лакомство по почте. Почему десерт стал так популярен, кто его придумал и есть ли в сладости польза — в материале 360.ru.

Что такое дубайский шоколад Фактически дубайский шоколад — большая сладкая плитка, в которую добавили тягучую ореховую начинку. Хрустит десерт из-за катаифи, специального вида теста, состоящего из тончайших волокон. Оно подходит для приготовления любых блюд.

Интересно Катаифи — традиционное восточное лакомство. Тесто называют «волосы ангела». Считается, что его история началась в XV веке в Ливане. Катаифи — традиционное восточное лакомство. Тесто называют «волосы ангела». Считается, что его история началась в XV веке в Ливане.

В десерт также добавляют фисташковую и кунжутную пасты, иногда — ореховые масла, а саму плитку делают чаще всего из молочного шоколада с различными вкраплениями. Готовят настоящий дубайский шоколад вручную, что делает каждую его порцию уникальной. Но вариаций лакомства уже множество — и с кленовым сиропом, и с арахисовой пастой, и с тестом фило вместо катаифи.

Интересно Фило — пресное, очень тонкое вытяжное тесто, характерное для блюд балканской кухни. В турецкой кулинарии его называют юфка, в киргизской — жупка, в Египте — голлаш, а на территории бывшей Югославии — корэ. Фило — пресное, очень тонкое вытяжное тесто, характерное для блюд балканской кухни. В турецкой кулинарии его называют юфка, в киргизской — жупка, в Египте — голлаш, а на территории бывшей Югославии — корэ.

Фото: Unsplash

Кто придумал дубайский шоколад Точно сказать, кому изначально принадлежала идея совместить катаифи, шоколад и фисташковую пасту, сложно. Шоколатье и владелец кондитерской La Princesse Choco Алла Комиссарова в беседе с 360.ru отметила, что, возможно, Дубай не является родиной лакомства. «[Дубайский шоколад] пришел к нам даже не из Дубая. В прошлом году я была в Саудовской Аравии на большой выставке. После нее у меня появилось очень много знакомых [из числа] местных кондитеров и производителей. <…> И мне присылали фотографии шоколада и говорили, мол, сейчас пошел бум, он моден в Саудовской Аравии, Дубае, в арабском мире», — отметила она. Комиссарова призналась, что сначала даже не обратила внимание на десерт, поскольку на Востоке свои вкусы и предпочтения.

Они прислали фотографии, разломы, [говорили], что дубайский шоколад, фисташковая паста — это вау, просто взрыв продаж. Даже показывали, какие надо купить формы, чтобы полностью повторить [десерт]. <…> Но я бы не обратила внимание: в Москве свои вкусы и пристрастия. Алла Комиссарова шоколатье

В столице, подчеркнула собеседница 360.ru, большой выбор всего. И прежде чем бежать и делать какие-то специфические вещи, нужно понимать, кому это потом продавать.

Фото: стопкадр / YouTube

Популярность шоколада с фисташковой пастой Сумасшедшую популярность дубайскому шоколаду принесло вирусное видео из TikTok. Его еще в 2021 году разместила популярный блогер Мария Вехера: на камеру она с явным удовольствием разломила и откусила сладкую плитку. Ролик посмотрели 56 миллионов пользователей Сети. Возможно, свою роль в формировании тренда на десерт в том числе сыграла его сравнительная недоступность. Еще летом шоколад с фисташковой пастой можно было заказать только из Дубая через международный сервис доставки. Внимание к нему привлекала высокая цена и непривычный вид. Алла Комиссарова объяснила поднявшуюся вокруг дубайского шоколада шумиху

грамотным маркетингом.

Думаю, хорошо выстрелил маркетинг, в том числе через блогеров. Все начали постить, и это было вкусно. <…> Кто-то очень умело это продвинул. Алла Комиссарова

Лакомство собеседница 360.ru назвала хорошим продуктом, но на любителя: при всей популярности дубайского шоколада есть те, кому он не нравится. «Продукт хороший, но вокруг нас очень много хороших продуктов, тем более, в мире. Мы с вами про большинство из них не знаем», — сказала Комиссарова.

Фото: Pxhere

Тем не менее, по ее словам, «цепляет» дубайский шоколад из любопытства. Человек так или иначе заинтересуется тем, о чем постоянно говорят вокруг. Запросы на десерт, добавила шоколатье, регулярно поступают и в ее кондитерскую.

Когда тебя уже в десятый раз об этом спрашивают, уже так думаешь — почему бы и не сделать. Кинулись, а теста в Москве нет. Это был не самый популярный продукт, но когда вошел в рекламную историю, его скупили все домашние кондитеры или те, кто хотел сделать [дубайский шоколад]. Алла Комиссарова

Катаифи не удалось найти ни на одном маркетплейсе. Комиссарова подчеркнула, что тесто можно сделать и самостоятельно — и обойдется это значительно дешевле. Но иногда взять готовый вариант проще. «Нам пришел срочный запрос. <…> И мы хотели взять готовое тесто и смешать его со всеми ингредиентами. Но его в Москве не оказалось. <…> Вот что делает ажиотаж, и как работает реклама», — заключила она.

Фото: Pxhere

С мнением шоколатье согласилась и врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова, указав, что десерт крайне популярен в соцсетях. «Секрет популярности, скорее, лежит в плоскости идеального маркетинга, чем уникальных вкусовых качеств. Как и многие восточные сладости, дубайский шоколад отличается приторно сладким вкусом», — заметила собеседница 360.ru.

Чем полезен дубайский шоколад Петрова пояснила, что лакомство можно назвать полезным за счет содержания молочного или темного шоколада, сливочного масла, теста катаифи и фисташковой пасты. «Однако стоит учесть, что чрезмерное употребление шоколада может привести к проблемам со здоровьем, таким как кариес, ожирение и повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула нутрициолог. Ограничивать потребления шоколада стоит из-за содержания в нем сахара и жиров. Десерт, добавила Петрова, довольно калорийный. «Рекомендованная норма потребления темного шоколада составляет 20-30 граммов», — пояснила она. Если же говорить о допустимой норме, обратила внимание врач, то исходить стоит индивидуальных особенностей организма и состояния здоровья. Петрова также посоветовала употреблять минимальное количество шоколада, даже дубайского.

Фото: Pxhere

Как приготовить дубайский шоколад дома: пошаговый рецепт Чтобы не бегать по городу в поисках суперпопулярного лакомства или не заказывать его онлайн, надеясь на быструю доставку, можно попробовать приготовить дубайский шоколад дома. Одним из рецептов с 360.ru поделилась Наталья Петрова. Ингредиенты ● молочный или темный шоколад — 400 г, ● сливочное масло — 40 г, ● катаифи — 150 г, ● фисташковая паста — 200 г. Приготовление Растопите шоколад любым удобным способом (на водяной бане, в микроволновке или поместив в кондитерский мешок и опустив его в горячую воду). Распределите растопленный шоколад по дну формы тонким слоем и поставьте в холодильник. В сковороде разогрейте масло, мелко порубите тесто катаифи и обжарьте его до румяности, помешивая. Смешайте обжаренное тесто с фисташковой пастой. Когда первый слой шоколада застынет, выложите на него начинку, оставляя немного свободного пространства по краям. Растопите оставшийся шоколад и покройте им фисташковую массу, аккуратно разровняв поверхность. Уберите в холодильник на 30 минут до полного застывания.