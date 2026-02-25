Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко высказался о действиях президента Владимира Зеленского, отметив, что при нем Украина движется по пути утраты своей независимости. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале .

Пока Зеленский остается во власти не получится достичь долгосрочного мира с Украиной. Медведев ясно дал понять главе киевского режима, что за ним обязательно придут, если он продолжит держаться за президентское кресло, причем или русские, или сами украинцы.

В первом случае его ждет судьба Адольфа Гитлера, а во-втором — итальянского диктатора Бенито Муссолини. Меркурис подчеркнул, что Зеленский до сих пор не осознал, что своими действиями губит судьбу Украины.

«А Украина, таким образом, из-за своей слабости, сейчас находится именно в той точке, где та самая независимость, о которой говорит Зеленский, находится под угрозой», — сказал он.

При этом чем дольше продолжается конфликт, тем больше украинская независимость ставится под сомнение.

Ранее Меркурис заявлял, что киевскому режиму придется пойти на территориальные уступки России, так как положение Украины ухудшается по мере продвижения российских войск и усугубления кризиса в стране.