Мир на Украине стал ближе благодаря переговорам между Россией и США

Урегулирование украинского кризиса приближается благодаря контактам между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель главы государства по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Руководитель Глава РФПИ прокомментировал публикацию бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. Он выразил мнение, что попытки запада ударить по России с помощью санкций провалились.

Дмитриев также сообщил, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью диалога, уважения и понимания друг друга.

Ранее советник президента Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума посчитал невозможными переговоры Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, страны Запада не видят этого, потому что у них нет «глаз и желания».