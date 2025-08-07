Мир на Украине? ООН отреагировала на новости о Путине и Трампе

Организация Объединенных Наций поддерживает любые шаги, способные приблизить окончание боевых действий на Украине. Такое замечание представителя ООН Фархана Хака опубликовала пресс-служба структуры на официальном сайте .

Хак подчеркнул, что организация одобряет любые инициативы, направленные на урегулирование конфликта мирным путем. Так он прокомментировал появившуюся в прессе информацию о подготовке переговоров между лидерами России и США.

Состоится ли встреча, неизвестно. Американский президент Дональд Трамп намеревался лично переговорить с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, то есть с 11 по 17 августа.

Помощник Путина Юрий Ушаков утром 8 августа сказал, что место встречи Трампа и президента России уже согласовано. Он пояснил, что затрагивалась и тема трехсторонней встречи с Зеленским — ее поднял эмиссар Трампа, Москва оставила такое предложение без комментариев.

Сам Владимир Путин 8 августа отметил, что встречи с Зеленским не исключает. Однако, добавил президент, для этого должны быть созданы «определенные условия», которых пока нет.