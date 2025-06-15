Минздрав Израиля назвал число погибших от ударов Ирана за сутки

Минздрав Израиля: за сутки от ударов Ирана погибли 12 человек

За минувшие сутки больницы Израиля приняли 385 человек, пострадавших в результате ударов Ирана. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минздрава.

Число погибших за последние 24 часа в стране составило 12. За период с вечера 13 июня, когда начались иранские атаки, погибли 15 человек.

Среди пострадавших семь человек поступили в клиники в состоянии тяжелой тяжести. У 40 человек — травмы средней тяжести, еще 298 получили легкие травмы. За помощью из-за состояния шока обратились 14 местных жителей.

Ранее проживающий в Тель-Авиве заведующий анестезиологическим отделением больницы «Ха-Шарон» Илья Черный рассказал 360.ru об обстановке в Израиле на фоне ударов Ирана. По его словам, паники среди населения нет.