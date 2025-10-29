Политолог Бридже заявил, что удары Израиля по Газе меняют расстановку сил в переговорах с ХАМАС

Политолог Дмитрий Бридже объяснил «Известиям» , почему распоряжение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о мощнейших ударах по сектору Газа направлено на изменения условий переговоров с палестинским движением ХАМАС.

Эксперт подчеркнул, что администрация США не способна разрешить возникший кризис, лишь создавая видимость успехов и отвлекая внимание общественности. Давление на ХАМАС усиливается в попытке восстановить инициативу Тель-Авива в затянувшемся конфликте.

Если требования Израиля останутся невыполненными, возможны дальнейшие агрессивные меры. Несмотря на обещания вернуть тела заложников, переговоры осложняет отсутствие прогресса в выполнении соглашений.

По мнению востоковеда, новый виток конфликта свидетельствует о готовности Израиля ужесточить позицию, используя военную силу для достижения политических целей. Тем не менее, ситуация остается напряженной, и возможные сценарии развития включают как резкое ухудшение обстановки, так и продолжение сложных переговоров.