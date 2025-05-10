Несколько сотен человек почтили память погибших в Великой Отечественной войне на праздничном мероприятии в посольстве России в США. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Объявляю минуту молчания в знак поминовения тех, кто не дожил до светлого Дня Победы, и всех тех, кто ее приближал на передовой, в тылу и в партизанских отрядах», — заявил посол Александр Дарчиев.

В дипмиссию пришли сотни приглашенных. Среди них послы других государств, фронтовики, труженики тыла и люди, пережившие блокаду Ленинграда. Накануне праздника, 8 мая, на территории посольства прошла акция «Бессмертный полк» с посадкой деревьев.

Украинцы тоже, несмотря на антироссийские взгляды властей, отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Киеве пенсионеры пели военные песни советских лет на русском языке. Полицейские силой усадили их в служебный автомобиль и увезли в отдел.