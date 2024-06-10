Минутой молчания по Раиси открыли заседание министров стран БРИКС

Совет МИД БРИКС в Нижнем Новгороде открылся минутой молчания по президенту Раиси

Фото: РИА «Новости»

В Нижнем Новгороде открылось заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС. Участники почтили минутой молчания память иранских чиновников, погибших при крушении вертолета. Трансляцию вела пресс-служба МИД России.

«Коллеги, друзья. Я хотел бы открыть наше заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших президенте Ирана [Эбрахиме] Раиси и нашего коллеги [Хоссейне] Амире Абдоллахияне», — заявил министр Сергей Лавров.

Он принес соболезнования иранскому народу и семьям погибших. После минуты молчания Лавров открыл заседание. Министр заявил, что встреча в Нижнем Новгороде пройдет в расширенном составе и отразит тенденцию к формированию многополярного мира. По его словам, именно на площадке БРИКС реализовали принцип равноправного сотрудничества.

Вертолет с иранскими чиновниками разбился 19 мая. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Раиси похоронили в Мешхеде.

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