Названо число стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Советник президента РФ Кобяков: 59 стран намерены вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

В межгосударственные объединения ЕАЭС, ШОС и БРИКС хотят вступить 59 стран. Об этом на итоговой пресс-конференции о результатах комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказал советник президента России Антон Кобяков, его слова привел ТАСС .

Кобяков напомнил, что эти организации вместе со своими партнерами создала Россия.

«С нами сейчас большинство жителей Земли, почти 45% мировой экономики. Еще 59 стран в настоящее время заявили о намерениях вступить в эти объединения, чтобы наладить в новых форматах практическое сотрудничество», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что на саммите ШОС в Астане в июле Белоруссию объявят новым членом организации.

О желании вступить в БРИКС также заявили в Зимбабве.