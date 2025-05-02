Минус миротворцы. США захотели закрыть финансирование операций ООН

Белый дом намерен исключить из бюджета Соединенных Штатов финансирование миротворческих миссий ООН. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на соответствующее заявление администрации Дональда Трампа.

Согласно данным агентства, инициатива о полном прекращении взносов в программу Contributions for International Peacekeeping Activities исходила от бюджетного управления США.

Эта структура объяснила предложение провалом ряда миссий, в частности в Мали (MINUSMA), Ливане (UNIFIL) и Демократической Республике Конго (MONUSCO). В документе говорится, что эффективность миротворческих операций вызывает серьезные сомнения, а американские выплаты оцениваются как «непропорционально высокие».

Сейчас США являются крупнейшим плательщиком в бюджеты ООН, покрывая 22% общего регулярного бюджета организации и около 27% бюджета миротворческих миссий. Эти взносы считаются обязательными.

Сокращения позволят США сэкономить около 1,6 миллиарда долларов.

Трамп также предложил на полмиллиарда долларов урезать бюджетирование американского агентства кибербезопасности. Миссию по возврату проб с Марса американский лидер захотел отменить как слишком дорогую.

Окончательное решение по данным остается за конгрессом, который утверждает федеральный бюджет. В предыдущую каденцию Дональд Трамп также предлагал урезать внешнюю помощь и расходы на дипломатию, однако тогда законодатели заблокировали инициативу.

Ранее стало известно, что Трамп запросит рекордный бюджет на нацбезопасность.