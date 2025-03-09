Минтруд Южной Осетии допустил повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста — необходимая мера, которую рано или поздно придется применить в Южной Осетии. Об этом заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев, его процитировал «Sputnik Южная Осетия» .

По его словам, пенсионный возраст могут поднять в стране уже в ближайшее время.

«Многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?» — отметил министр.

Благодаря этому решению у государства появится возможность увеличить размер выплат. Также повышение пенсионного возраста позитивно повлияет на бюджет социального фонда Южной Осетии, добавил Гаглоев.

Сейчас в республике мужчины отправляются на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Елена Зацаринная напомнила, что в России с 1 апреля социальная пенсия поднимется на 14,75%. Эту выплату могут оформить нетрудоустроенные граждане пенсионного возраста, у которых сумма пенсионных начислений ниже установленного прожиточного минимума.