Доцент Зацаринная напомнила об индексации социальных пенсий 1 апреля

Граждане, которые не трудоустроены и получают социальные пенсии, имеют право на дополнительную выплату, если сумма их пенсионных начислений ниже установленного прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Елена Зацаринная в беседе с aif.ru.

Она также рассказала, какие изменения произойдут после запланированной апрельской индексации социальных пенсий. Повышение выплат, напомнила эксперт, состоится 1 апреля.

«Социальная пенсия выплачивается за счет средств федерального бюджета. Проиндексирована она будет на 14,75%. После индексации размер выплаты составит 8824,08 рубля в месяц», — пояснила специалист.

По ее словам, если общий доход пенсионера, находящегося на социальном обеспечении, окажется ниже регионального прожиточного минимума, то такому человеку будет назначена дополнительная социальная выплата, добавил «ФедералПресс».

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