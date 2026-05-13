Минсообщения Латвии предложило запретить все автобусные рейсы в Россию

Минсообщения Латвии выступило с предложением прекратить все автобусные перевозки в Россию и Белоруссию. Об этом сообщило агентство Delfi .

Сейчас в республике уже действует запрет на нерегулярные автобусные рейсы через белорусскую и российскую границы. Латвийское министерство планирует в дальнейшем запретить регулярные перевозки. Ведомство уже разработало соответствующие поправки.

В Минсообщения республики уточнили, что транспортное сообщение с Белоруссией и Россией «объективно способствует реализации выявленной угрозы национальной безопасности».

Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказал, что различные общественники, блогеры и политики в Латвии регулярно предлагают запретить русские имена и фамилии. Он обратил внимание, что инициаторы подобных идей любят повторять слово «ассимилировать».

Парламентарий добавил, что один из латвийских лидеров мнений также призывал убрать русскоязычные надписи даже на могилах, ссылаясь на запрет русского языка в обществе.