Запретить русские имена и фамилии регулярно предлагают общественники, блогеры и даже политики в Латвии. Об этом рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов в интервью РИА «Новости» .

По словам депутата, многие публичные деятели поднимают в Латвии вопрос русских имен и фамилий.

«Чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять», — сообщил Росликов.

Один из латвийских лидеров мнений, ссылаясь на запрет русского языка в обществе, предлагал убрать русскоязычные надписи даже на могилах. Депутат пояснил, что любой блогер в Латвии может оскорблять русскоязычных, а ответившие на это рискуют попасть под суд.

В июне 2025 года Росликов, будучи депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка. После этого служба госбезопасности Латвии возбудила против него уголовные дела, обвинив в оказании помощи России и разжигании розни.

Парламентария задержали, но выпустили под подписку о невыезде. В ноябре прошлого года уголовное дело о сотрудничестве с Россией прекратили.

Ранее Росликов заявил, что власти Латвии обсуждают возможность принятия отдельного закона, который позволит лишить его мандата. Он отметил, что его оппонентов не устраивает участие в органах власти человека, который высказывается в поддержку России и Белоруссии.