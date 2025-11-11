Минск не пропустит грузовики из Литвы до возобновления движения через КПП

Грузовики из Литвы, которые застряли на белорусско-литовской границе, не допустят к оформлению, пока Литва не восстановит нормальное движение через пропускные пункты «Мядининкай» и «Шальничинкай». Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

«До возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска „Мядининкай“ и „Шальничинкай“ перемещение грузовиков на литовской регистрации через белорусскую границу осуществляться не будет», — заявили в ведомстве.

Более 1100 грузовых автомобилей, оставшихся в Белоруссии в ожидании открытия границы Литвой, разместят в специально подготовленных парковках около пунктов пропуска «Каменный Лог», «Бенякони», «Берестовица» и «Котловка».

Такую меру белорусские власти приняли для обеспечения безопасности на приграничных автодорогах и сохранности транспортных средств. На площадки уже отправили 800 литовских грузовиков.