Минобороны США начало расследование после визита Маска в Пентагон

В Минобороны Соединенных Штатов начали внутреннее расследование с применением детектора лжи после визита главы департамента эффективности США Илона Маска в Пентагон. Об этом сообщило издание Bloomberg .

Поводом для проверки стало требование Маска наказать сотрудников, которые допустили утечку информации, о том, что якобы ему могут открыть доступ к сверхсекретным данным США на случай войны с Китаем. Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после публикации этой новости в СМИ опроверг информацию о том, что на встрече обсуждаются военные планы с участием Китая.

Расследование должно выявить виновных в утечке информации, для этого будут использовать детектор лжи. По окончании доклад с выводами и рекомендациями предоставят министру обороны Питу Хегсету.