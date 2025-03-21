Маску могут открыть доступ к сверхсекретным данным США на случай войны с Китаем

В штаб-квартире Министерства обороны США планируется брифинг для руководителя департамента эффективности и старшего советника президента Дональда Трампа Илона Маска. В рамках встречи в Пентагоне миллиардера проинформируют о планах США на случай войны с Китаем. Об этом заявила газета The New York Times .

«Пентагон организовал брифинг для Маска о потенциальной войне с Китаем. Такой доступ значительно расширит роль Илона Маска в правительстве и подчеркнет его конфликт интересов», — сообщило издание.

Предстоящий брифинг подтвердили несколько источников газеты среди американских чиновников. Дополнительные подробности были неизвестны.

При этом представители Пентагона и Трамп, спустя несколько часов после публикации этой новости, опровергли информацию о том, что на встрече будут обсуждаться военные планы с участием Китая.

«Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться», — заявил американский лидер.

Ранее востоковед Александр Каргин заявил, что Трамп будет поддерживать Аргентину, Венгрию, Израиль, выстраивать партнерские связи с Россией, чтобы в будущем враждовать с Китаем.