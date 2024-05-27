Минобороны России предложило Армении помощь после наводнения

Министерство обороны России выразило готовность помочь Армении в ликвидации последствий наводнения. Информация об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Республике Армения из-за сильных ливней с грозами, Министерство обороны Российской Федерации готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей», — сообщили в пресс-службе.

В Минобороны сообщили, что указания о выделении личного состава и техники для этой цели уже отданы, и, в случае запроса со стороны Армении, силы и средства ВС РФ направят в районы стихийного бедствия.

Наводнение началось на севере Армении. Река Дебед вышла из берегов, из-за чего власти закрыли дорогу в Грузию в обоих направлениях. Поезда в Грузию также отменили из-за схода селя на участок Южно-Кавказской железной дороги. Из зоны подтопления эвакуировали более 230 человек. Сообщается о нескольких погибших.