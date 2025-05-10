Минобороны Пакистана оценило возможность применения ядерного оружия

На данный момент Пакистан не рассматривает вероятность применения ядерного арсенала на фоне напряженности с Индией. Об этом изданию Dawn заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф.

«Сейчас ядерный вариант не рассматривается, но если такая ситуация возникнет, то „наблюдатели“ также пострадают», — привели журналисты его слова.

Также министр опроверг заявления в СМИ о якобы проведении заседания Национального командования, отвечающего за принятие решений по ядерному оружию Пакистана.

Минобороны Индии сообщило, что в ответ на террористический акт в Пахалгаме провело операцию «Синдур», нанеся удар по инфраструктуре на пакистанской территории. При этом в ведомстве заверили, что ни один военный объект Пакистана не пострадал.

Ранее власти Пакистана выступили за скорейшее снижение напряженности в отношениях с Индией.