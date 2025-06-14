«Русское оружие»: Израиль вывел из строя не более 5% ракетных систем КСИР

ВВС Израиля вывели из строя лишь 3-5% арсеналов баллистических ракет средней дальности всех типов КСИР. Об этом сообщил Telegram-канал «Русское оружие» .

Подвижные грунтовые ракетные комплексы Корпуса стражей исламской революции перемещались через туннели подземных «ракетных городов».

«Выведены из строя не более 3-5% арсеналов баллистических ракет средней дальности всех типов, в то время как еще десятки тысяч готовы к развертыванию», — отметили авторы поста.

Прошедшей ночью и ранним утром Иран запустил два наряда по 70-100 ракет, поразивших некоторые административные районы Израиля, включая офисы силовых ведомств и Минобороны еврейского государства.

Высокопоставленный представитель армии Ирана заявил, что следующие ракетные удары по Израилю будут в 20 раз мощнее прежних.

«Война, начавшаяся с израильских атак, в ближайшие дни расширится. Грядущий конфликт может распространиться на все оккупированные территории и базы США. Иранские удары продолжатся и будут крайне болезненными для нападавших», — предупредил высокопоставленный представитель армии Ирана.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ атаковал ядерную инфраструктуру и военные объекты Ирана. Последний 14 июня нанес ответный удар.