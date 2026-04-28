Минобороны Ирана выдвинуло условие, при котором откроет Ормузский пролив

Иран разблокирует Ормузский пролив по окончании конфликта, если это не будет угрожать национальной безопасности. Об этом заявил замминистра обороны республики Реза Талайиник на заседании Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, его слова привело агентство Tasnim .

«Проход через Ормузский пролив после окончания войны будет осуществляться с соблюдением иранских норм», — отметил он.

Ранее газета The Times со ссылкой на сервис Marine Traffic сообщала, что в проливе на фоне морской блокады со стороны сразу двух стран находятся более 600 торговых судов. При этом Иран начал пропускать суда с разрешением на транзит через свои территориальные воды, дифференцировав поток. Часть стран он освободил от уплаты пошлин, с других берет от 200 тысяч до двух миллионов долларов.