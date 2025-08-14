Минобороны Британии признало «ядерный инцидент» на базе в Шотландии

Происшествие с потенциальной угрозой радиоактивного выброса произошло в первом квартале 2025 года на военно-морской базе «Клайд» в Шотландии, где находятся все подводные лодки Королевского флота, включая корабли класса Vanguard, вооруженных ракетами Trident. Как сообщила газета The Daily Telegraph , такой ответ на запрос депутатов парламента дало Министерство обороны Великобритании.

Ведомство отказалось раскрыть конкретные подробности происшествия, заявив, что все

инцидент отнесли к категории «имеющей низкую значимость для безопасности».

На минувшей неделе газета The Guardian со ссылкой на документы Агентства по охране окружающей среды сообщила об утечке радиоактивной воды с военно-морской базы «Клайд» в морской залив Лох-Лонг.

Причиной стало ненадлежащее обслуживание военными канализационной сети из 1,5 тысяч труб, которые привели к небольшой утечки радиоактивного трития.

После этих сообщений парламент Великобритании потребовал от правительства предоставить отчеты о всех происшествиях на военно-морских базах за последнее время.

С отчетом в выступила министр закупок Мария Игл.

Она заявила, что с 1 января по 22 апреля произошло одно происшествие самой высокой категории A, два события категории B и семь событий категории C.

«Ни одно из перечисленных происшествий не причинило вреда здоровью ни одному сотрудника или представителя общественности и не привело к какому-либо радиологическому воздействию на окружающую среду». — заявила министр.

В конце июля СМИ сообщили, что американцы перевезли на военную базу в Великобританию тактические ядерные бомбы В61-12 впервые за последние 17 лет.

Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов в комментарии 360.ru назвал такой шаг ядерных держав попыткой оказания давления на Россию.