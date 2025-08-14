Минобороны Британии признало «ядерный инцидент» на базе в Шотландии
Происшествие с потенциальной угрозой радиоактивного выброса произошло в первом квартале 2025 года на военно-морской базе «Клайд» в Шотландии, где находятся все подводные лодки Королевского флота, включая корабли класса Vanguard, вооруженных ракетами Trident.
Как сообщила газета The Daily Telegraph, такой ответ на запрос депутатов парламента дало Министерство обороны Великобритании.
Ведомство отказалось раскрыть конкретные подробности происшествия, заявив, что все
инцидент отнесли к категории «имеющей низкую значимость для безопасности».
На минувшей неделе газета The Guardian со ссылкой на документы Агентства по охране окружающей среды сообщила об утечке радиоактивной воды с военно-морской базы «Клайд» в морской залив Лох-Лонг.
Причиной стало ненадлежащее обслуживание военными канализационной сети из 1,5 тысяч труб, которые привели к небольшой утечки радиоактивного трития.
После этих сообщений парламент Великобритании потребовал от правительства предоставить отчеты о всех происшествиях на военно-морских базах за последнее время.
С отчетом в выступила министр закупок Мария Игл.
Она заявила, что с 1 января по 22 апреля произошло одно происшествие самой высокой категории A, два события категории B и семь событий категории C.
«Ни одно из перечисленных происшествий не причинило вреда здоровью ни одному сотрудника или представителя общественности и не привело к какому-либо радиологическому воздействию на окружающую среду». — заявила министр.
В конце июля СМИ сообщили, что американцы перевезли на военную базу в Великобританию тактические ядерные бомбы В61-12 впервые за последние 17 лет.
Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов в комментарии 360.ru назвал такой шаг ядерных держав попыткой оказания давления на Россию.