Сегодня 03:07 Ядерный блеф или реальная угроза? Зачем США завезли В61-12 в Европу и как ответит Россия Аналитик Данилов: США не удастся запугать Россию ядерными бомбами в Британии 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Секретный груз прибыл в Британию: США впервые за 17 лет вернули тактическое ядерное оружие на европейскую базу. В чем подвох «умной» бомбы В61-12, какую игру затеял НАТО и почему Россия лишь усмехнется в ответ — в материале 360.ru.

Тихая доставка: как ядерные бомбы В61-12 оказались в Британии Информацию о размещении в Великобритании американских бомб опубликовало издание UK Defence Journal. Американское военное ведомство не подтвердило перемещение, а британские силовики обычно не комментируют наличие или отсутствие ядерного оружия в конкретных местах. «Возвращение оружия будет означать существенное изменение ядерной стратегии НАТО на европейском театре военных действий на фоне ухудшения отношений с Россией и усиления акцента на сдерживание», — отметили авторы материала. Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов в беседе с 360.ru уточнил, что речь идет о бомбах свободного падения В61-12. По его словам, их производство в США и доставка в Великобританию якобы на безопасное хранение для России «не в новинку».

Фото: РИА «Новости»

Что известно о бомбе В61-12: характеристики, радиус поражения «Если говорить об этой ядерной бомбе — это гравитационная ядерная бомба. Особенность этой бомбы в том, что она имеет несколько режимов разрушения — можно по необходимости регулировать количество выброса боезаряда», — пояснил собеседник 360.ru. По словам эксперта, у В61-12 имеется четыре режима мощности: 0,3 килотонны, 1,5 килотонны, 10 и 50 килотонн. Самая маломощная авиабомба в 0,3 килотонны имеет тактическое значение — поразить бункеры, центры управления. Радиус действия — всего 146 метров. При ее активации окружающая среда не пострадает, доза радиации небольшая.

Фото: 1st Lt. Sam Eckholm/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бомба 1,5 килотонны — гораздо более продвинутая, отметил эксперт. «Это бомба оперативного прорыва. Радиус поражения 249 метров. А площадь заражения 2,53 квадратного километра. В основном, эта бомба используется для уничтожения командных пунктов и других наиболее важных стратегических целей военного назначения», — рассказал Данилов.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Бомбы мощностью 10 и 50 килотонн — это действительно серьезные заряды, радиус огненного шара у 10-килотонного заряда составляет около 222 метров. Бомбу равную примерно 50 килотоннам сбросили на Хиросиму и Нагасаки, пояснил эксперт.

Интересно B61-12 — это модернизированная маломощная тактическая ядерная бомба с переменной мощностью взрыва и точным наведением. Она совместима с различными платформами доставки, включая F-35A Lightning II. В Лейкенхите базируется 48-е истребительное авиакрыло Королевских ВВС, которые летают на F-35A. B61-12 — это модернизированная маломощная тактическая ядерная бомба с переменной мощностью взрыва и точным наведением. Она совместима с различными платформами доставки, включая F-35A Lightning II. В Лейкенхите базируется 48-е истребительное авиакрыло Королевских ВВС, которые летают на F-35A.

Зачем США перебросили ядерное оружие в Европу Размещение ядерных авиабомб в Великобритании или Европе является исключительно геополитической целью Соединенных Штатов Америки для оказания давления на российские власти, отметил аналитик. «В61-12 — продвинутая бомба тактического ядерного вооружения. Ее поставили в Великобританию, а может вскоре доставят и на военные базы Германии, — не просто так. США оказывают таким образом целенаправленное давление на Кремль с тем, чтобы принудить его действовать на внешнеполитическом треке на своих условиях», — выразил мнение Данилов.

Фото: РИА «Новости»

Аналитик отметил, что на Москву эти действия никакого эффекта не производят, российские военные знают особенности этих бомб. Снаряды свободного падения В61-12 сбрасывают с бомбардировщиков, американцы приспособили для этих целей F-35, а у них ограниченный радиус полета. По словам Данилова, размещение ядерных авиабомб в Великобритании нецелесообразно в контексте угрозы России. Более логично было бы разместить бомбы в Германии.

Мы не знаем, может быть и в Германии тоже разместили, но на самом деле пока речь идет о Великобритании, чтобы не очень сильно нервировать нас. Виталий Данилов аналитик

Почему бомбы не долетят: как Россия ответит на угрозу По мнению собеседника 360.ru, угрозы В61-12 для России не представляют. При вылете бомбардировщиков с базы в Великобритании российские военные увидят это на радарах. Системы ПВО, в частности, С-500, могут контролировать небо далеко за пределами границы Российской Федерации. «Я думаю, что приоритет будет отдаваться уничтожению этих самолетов на подлете к нашим границам. Но теперь каждый взлет F-35 мы будем рассматривать как возможную угрозу нашей стране и на перехват будут подниматься наши истребители», — пояснил Данилов.

Фото: РИА «Новости»

Ошибка, которая дорого обойдется Западу Данилов считает, что перебазирование авиабомб из США в Великобританию никакой гонки вооружений не повлечет — Россия имеет достаточные ресурсы для нейтрализации этого вида угрозы. Если же речь пойдет о базах в Германии, и об этом официально заявят, это будет уже другой вид угроз, и на них Россия должна будет реагировать, подчеркнул эксперт. Аналитик пояснил, что нужно исходить из того, что президент США Дональд Трамп изначально заявлял о недопустимости уничтожения гегемонии Штатов, и он предпринимает меры, направленные на решение этой задачи. «Одна из таких мер — это как раз гонка вооружений, которая, как предполагают ошибочно на Западе, должна вывести из экономического равновесия нашу страну и пошатнуть позиции Кремля на переговорах с Западом. Поскольку украинский кризис является квинтэссенцией противостояния коллективного Запада и нового мира, который сейчас строит Россия, Китай и страны Глобального Юга», — резюмировал Данилов.