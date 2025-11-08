Минобороны Бельгии обвинило Россию в запуске дронов 4 и 5 ноября

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен впервые назвал Россию подозреваемой в полетах беспилотников над военными базами и аэропортами страны 4 и 5 ноября. Об этом он написал в соцсети X .

Глава бельгийского оборонного ведомства высказался на тему дронов, замеченных над стратегическими объектами страны, что активно обсуждают пользователи соцсетей. Он отмел в сторону теории заговора, заявив, что устал слушать такую ерунду.

«Довольно много людей в социальных сетях также, похоже, недовольны тем фактом, что за это обвиняют Россию. Россия является вероятным подозреваемым. У России, безусловно, есть возможности для организации таких операций», — написал Франкен.

Он также обвинил российских хакеров в ведении жестокой кибервойны против бельгийских сетей. Напомнил, что западные спецслужбы подозревают Москву в многочисленных диверсионных операциях в Европе, цель которых якобы запугать страны ЕС.

Но при этом Франкен не привел никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Ранее в Льеже приостановил работу аэропорт из-за появления беспилотника в небе. Накануне вечером из-за дрона на полчаса остановилась работа аэропорта Брюсселя.