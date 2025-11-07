Аэропорт в Льеже приостановил работу из-за беспилотника

Утром в пятницу аэропорт бельгийского города Льеж приостановил работу после обнаружения беспилотника в небе. Об этом сообщило информагентство Belga .

«По данным авиадиспетчера Skeyes, утром в пятницу из-за появления беспилотника пришлось вновь остановить воздушное движение в аэропорту Льежа», — сообщили журналисты.

Дрон заметили в районе шести утра по местному времени над зданием почтовой службы FedEx. После этого аэропорт прекратил прием и выпуск воздушных судов.

Накануне вечером из-за беспилотника в очередной раз на 30 минут останавливалась работа воздушной гавани в Брюсселе.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявлял о планах активировать четвертую статью НАТО после появления неопознанных дронов в воздушном пространстве страны. По его словам, этот вопрос решат в ближайшие дни, потому что «происходит что-то серьезное».