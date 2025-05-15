Минюст США потребовал выслать из страны арестованную российскую ученую

Ученую из России Ксению Петрову, арестованную в США за контрабанду эмбрионов лягушки, потребовали выслать из страны. Об этом сообщила телекомпания АВС со ссылкой на Минюст.
Согласно обвинительным материалам, на допросе Петрова заявила, что была не уверена в необходимости декларировать биоматериал для въезда на территорию Соединенных Штатов. На заседании суда представители Минюста потребовали депортировать ученую. Следующее слушание по делу запланировали на 28 мая.
Петрову задержали в феврале сотрудники пограничной и таможенной службы по прибытии в аэропорт Бостона. Специалисты изъяли у россиянки багаж для дополнительного досмотра и обнаружили коробку с эмбрионами когтистых лягушек.
Россиянку поместили в иммиграционный центр в Луизиане. В апреле администрация президента США отклонила просьбу об условно-досрочном освобождении Петровой.
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