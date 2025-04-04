Администрация США отказалась освободить российскую ученую Петрову

Администрация президента США отклонила просьбу об условно-досрочном освобождении российской ученой Ксении Петровой. Об этом сообщило издание Bloomberg .

По данным издания, власти сочли, что исследовательница не смогла доказать, что не представляет угрозы для общества и безопасности страны. При принятии решения власти учли свидетельства ее прошлой противоправной деятельности, которая противоречила интересам национальной безопасности США.

Издание отмечает, что сама Петрова заявляла об угрозе своей безопасности в случае депортации в Россию — она опасается преследований за участие в акциях протеста против специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Петрову арестовали 16 февраля в аэропорту Бостона Логан при возвращении из Франции за незадекларированный провоз эмбрионов лягушки, которые она ввозила для научных исследований.

В настоящее время Петрова содержится в иммиграционном центре штата Луизиана. Суд по ее делу состоится 7 мая.

Ранее в США арестовали 44-летнего россиянина Дениса Постового. Его обвиняют в незаконном экспорте микроэлектроники.