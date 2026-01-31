Минюст США опубликовал файлы со скандальной перепиской Маска с Эпштейном

Американский предприниматель Илон Маск несколько лет переписывался с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Этот факт вскрылся после публикации на сайте Минюста США новых документов по скандальному делу.

Согласно обнародованным файлам, Маск и Эпштейн переписывались в конце ноября 2012 года. Они обсуждали поездку бизнесмена и его подруги Талулой Райли на частный остров финансиста.

«Скорее всего, будем только мы с Талулой. В какой день или вечер на твоем острове будет самая безумная вечеринка?» — написал Маск.

В декабре 2013 года Маск также уточнял, когда можно будет приехать отдохнуть. Их общение было регулярным, хотя основатель SpaceX и опровергает, что каким-либо образом был связан с Эпштейном.

В опубликованных Минюстом США файлах содержалась и другая не менее интересная информация, касающаяся Билла Гейтса, заразившегося на вечеринке у Эпштейна венерической болезнью от «русских девушек».