Минюст США одобрил заявку Paramount на приобретение Warner Bros

Минюст США одобрил сделку по слиянию медиакомпании Warner Bros. Discovery с медиахолдингом Paramount Skydance. Об этом сообщила газета Politico.

Warner Bros. Discovery сообщила о слиянии в апреле, решение Минюста устранило препятствие к сделке. Стоимость покупки составляет 111 миллиардов долларов.

Антимонопольный отдел Министерства юстиции США провел проверку и установил, что слияние не станет угрозой для конкуренции на рынке медиа. Ведомство одобрило сделку, не выдвигая регуляторных требований, а также не требуя продажи активов и уступок.

В декабре компания Netflix уже объявляла о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Однако Paramount предложили более выгодные условия, но тогда совет директоров отклонил предложение.