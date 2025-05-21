Минюст США начал расследование против бывшего губернатора Нью-Йорка Куомо

Американское Министерство юстиции открыло разбирательство против бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Об этом сообщил телеканал CNN .

По данным журналистов, расследование началось после того, как конгрессмены обвинили его в даче ложных показаний по поводу мер его администрации по борьбе с коронавирусом во время пандемии.

«Министерство юстиции открыло расследование в отношении Эндрю Куомо», — заявил телеканал.

Источники журналистов объяснили, что представитель бывшего губернатора, который стал кандидатом в мэры города, отверг обвинения. По его словам, Куомо своевременно предоставил необходимые данные конгрессу.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал провести расследование о возможных выплатах бывшего вице-президента Камалы Харрис звездам за поддержку ее предвыборной кампании. По мнению главы государства, политик платила артистам Брюсу Спрингстину и Бейонсе.