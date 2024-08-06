Министры обороны США и Израиля назвали виновника нападения на базу в Ираке

Остин и Галант возложили на Иран ответственность за атаку на базу в Ираке

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировали атаку на авиабазу в Ираке и обвинили в ней Иран и союзное ему шиитское ополчение. Они также назвали нападение «опасной эскалацией». Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

По мнению министров, Иран координировал боевиков, которые ударили по авиабазе «Аль-Асад» в западном Ираке.

«Нападение военизированных формирований, действующих в координации с Ираном, на военнослужащих США <…> продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе», — указали в Пентагоне.

Остин и Галант провели переговоры и обсудили угрозы со стороны Ирана, «Хезболлы» и подконтрольных иранской стороне шиитских группировок.

Боевики выпустили по военной базе две ракеты, сообщил Shafaq News. По данным Пентагона, в результате атаки никто не пострадал, повреждений на территории военного объекта не зафиксировали. В оборонном ведомстве точное количество выпущенных по базе ракет не озвучили.