Американскую авиабазу в Ираке обстреляли ракетами

Пентагон: по авиабазе США в Ираке нанесли удар, пострадавших военных нет

По территории авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке, где базируются США и войска международной коалиции, нанесли ракетный удар. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил официальный представитель Пентагона.

«Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Штаты на данный момент пока не могут сказать точно, сколько было выпущено снарядов и откуда.

Сайт Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил ранее, что было выпущено две ракеты.

В июне возле посольства США в Ливане сириец открыл стрельбу. Нападавшего обезвредили ливанские военные. Ранение получил охранник диппредставительства.