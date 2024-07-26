Американскую авиабазу в Ираке обстреляли ракетами
Пентагон: по авиабазе США в Ираке нанесли удар, пострадавших военных нет
По территории авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке, где базируются США и войска международной коалиции, нанесли ракетный удар. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил официальный представитель Пентагона.
«Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Штаты на данный момент пока не могут сказать точно, сколько было выпущено снарядов и откуда.
Сайт Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил ранее, что было выпущено две ракеты.
В июне возле посольства США в Ливане сириец открыл стрельбу. Нападавшего обезвредили ливанские военные. Ранение получил охранник диппредставительства.