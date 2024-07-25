Министру из Индонезии приглянулась брошь Захаровой

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди захотела брошь как у официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Марсуди заявила, что очарована украшением российского дипломата. Глава МИД Сергей Лавров предложил коллеге подарить понравившуюся вещь. Брошь оказалась пришита к одежде Захаровой, после чего Лавров пообещал Марсуди прислать подарок из Москвы.

Позже официальный представитель МИД России в Telegram-канале заявила, что согласилась бы отдать украшение. Она пообещала подобрать достойную брошь и отправить в Индонезию.

Руководитель аппарата министра иностранных дел Индонезии Роллиансиях Соемират ранее объяснила отказ от подписания декларации саммита по Украине. По ее словам, итоговое коммюнике могло стать эффективным, если бы во встрече участвовала Россия.