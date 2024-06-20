Индонезия объяснила отказ от подписи декларации саммита по Украине

МИД Индонезии: декларация саммита по Украине не имела смысла без участия России

Итоговое коммюнике саммита в Швейцарии по Украине могло стать эффективным инструментом, если бы во встрече принимала участие российская сторона. Об этом в комментарии РБК заявил руководитель аппарата министра иностранных дел Индонезии Роллиансиях Соемират.

Так он объяснил отказ главы делегации своей страны подписать итоговый документ по итогам встречи в Бюргенштоке.

«Индонезия считает, что споры должны разрешаться путем переговоров. Основная точка зрения, выраженная Индонезией, заключается в том, что в разрешении конфликтов должны участвовать обе враждующие стороны», — заявил Соемират.

Собеседник издания добавил, что делегация приехала на саммит, так как поддерживает международное гуманитарное право и привержена Уставу ООН. Но сейчас нарушения идут не только в украинском конфликте, но и в секторе Газа, где продолжаются боевые действия между военными Израиля и палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что отказавшиеся или отозвавшие свои подписи от коммюнике «саммита мира» государства не хотели портить отношения с Россией, а также планировали сохранить свой нейтральный статус.

Из 84 делегаций из разных стран подписывать итоговый документ саммита по Украине не стали представители 13 государств. После их число увеличилось до 16, потому что еще три страны отозвали свои подписи.