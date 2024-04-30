Министра цифрового развития Казахстана Мусина отправили в отставку | 360°

30 апреля 2024, 19:11
Министра цифрового развития Казахстана Мусина отправили в отставку
Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина освободили от должности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Мусин занимал должность в течение четырех лет.
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Ранее задержали экс-главу МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева. Его подозревают в причастности к массовым беспорядкам, происходившим в 2022 году, по факту которых возбудили уголовное дело.
В заявлении Генпрокуратуры республики отметили, что Тургумбаева обвинили в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.
Массовые беспорядки в Казахстане в январе 2022 года унесли жизни 230 человек, в том числе погибли 19 военных и представителей органов правопорядка.
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