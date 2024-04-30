Экс-главу МВД Казахстана задержали по делу о массовых беспорядках в 2022 году | 360°

Мир 30 апреля 2024, 09:40 Экс-главу МВД Казахстана задержали по делу о массовых беспорядках в 2022 году Генпрокуратура сообщила о задержании экс-главы МВД Казахстана Тургумбаева Пресс-служба МВД Республики Казахстан

Читать 360 в

Бывшего главу МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, происходивших в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

«За превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, <…> задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев», — говорится в заявлении.

Задержание произвели 29 апреля. Материалы уголовного дела содержат сведения, составляющие гостайну, так что данные досудебного расследования не разглашаются.

Превышение власти или должностных полномочий при выполнении служебных обязанностей (часть 4 статьи 362 УК РК) грозит лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. В некоторых случаях возможны конфискация имущества и пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Беспорядки в Казахстане в январе 2022 года унесли жизни 230 человек, среди которых 19 военных и силовиков. Жители выступали против сильного подорожания СПГ. Протесты начались в Актау и Жанаозене, а затем перекинулись на другие города, в частности, Алма-Ату. Власти Казахстана ввели режим ЧП. До 19 января в республике проходила контртеррористическая операция. В конце года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал предотвратить новые беспорядки.