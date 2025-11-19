Министра Сухопутных войск США отправят на встречу с представителями России

Прибывший с визитом на Украину глава Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл намерен провести встречу с российскими представителями. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

«Дрисколл направляется на Украину, чтобы выяснить ситуацию на земле. Он доложит Белому дому о происходящем», — заявил американский чиновник, оставшийся инкогнито.

Источники издания утверждают, что основная задача министра — возобновить прямые переговоры с Россией от имени Дональда Трампа. Сама идея отправить Дрисколла в Россию появилась после разговора президента США с Джей Ди Вэнсом.

При этом Дрисколла к поездке в Киев лично готовил специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф, посещавший Россию. Вместе с министром в столицу Украины поедет начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж, но его задача — договоренности с киевским режимом по поставкам технологий для производства дронов.

СМИ также сообщали о консультациях США с Россией по урегулированию на Украине.