Министра обороны Китая заподозрили в коррупции

В Китае начали расследование против министра обороны Дун Цзюня по подозрению в коррупции. Об этом сообщило Financial Times .

По его данным, министр попал под следствие после того, как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о расследованиях в отношении высокопоставленных лиц в Народно-освободительной армии Китая. Однако в чем конкретно обвинили Дун Цзюня, издание не сообщило, а посольство в США отказалось от комментариев.

Ранее Центральная комиссия по проверке дисциплины и Комиссия государственного надзора КНР сообщила, что с начала года за взяточничество в стране наказали 589 тысяч человек, в том числе 53 чиновников провинциального и министерского уровня.

В феврале бывший руководитель China Merchant Bank Тянь Хуэйю получил смертный приговор за взятки и торговлю инсайдерскими данными.