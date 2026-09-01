Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл подал в отставку

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл решил покинуть свой пост после разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Дрисколл должен покинуть Пентагон в ближайшие дни. Представитель Белого дома Анна Келли отметила, что министр был крайне эффективным в продвижении повестки президента США Дональда Трампа.

«Сухопутные войска США в настоящее время сильны как никогда благодаря его работе вместе с верховным главнокомандующим и военным министром», — добавила она.

Ранее советник по безопасности премьер-министра Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл провел встречу с Дрисколлом. Участником встречи также стал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.