Бесполетная зона бессилия НАТО. Чего на самом деле опасаться жителям Европы?
Издание New York Times сообщило, что союзники по НАТО сомневаются в возможности, готовности, а главное — целесообразности создания над Украиной так называемой бесполетной зоны усилиями ВВС стран альянса. По словам журналистов, даже если союзники Киева согласятся защищать воздушное пространство, они встанут перед дилеммой: неспособность остановить российские дроны покажет бессилие, а успешные перехваты потребуют применения дорогих ракет, что быстро истощит арсеналы.
Недавний инцидент с появлением в небе над Польшей якобы российских БПЛА, которые пришлось сбивать с помощью контратаки натовских истребителей, отчетливо продемонстрировал бессилие сил НАТО в борьбе со столь малыми воздушными целями: из 19 (по другим данным — 25) сбили только три, а один дрон потерял управление и упал сам.
Но, как позже выяснилось, масштаб проблемы куда больше, чем несоответствие стоимости ракет цене сбиваемого БПЛА. Дело в том, что единственное свидетельство разрушения после атаки дронов, которое растиражировали по всем западным СМИ (речь идет о пострадавшем доме в Вырыках Люблинского воеводства), появилось в результате попадания по нему ракеты, выпущенной с истребителя F-16.
Об этом, в частности, написала газета Rzeczpospolita. И тогда польским властям стало невозможно скрывать факт произошедшего. То есть получается буквально воплощение известного своим цинизмом пропагандистского украинского мема «обстреляли сами себя».
В такой ситуации новость о том, что Британия в рамках операции Североатлантического альянса «Восточный страж» решила перебросить в Польшу несколько истребителей Eurofighter Typhoon — о чем в интервью телеканалу Channel 4 заявил премьер-министр Кир Стармер — должна не на шутку встревожить простых поляков.
Ведь одно дело ожидать мифического российского вторжения, которое еще не факт что случится (спойлер: не случится, оно нам не надо), совсем другое — понимать, что твое мирное небо охраняют «умельцы», которые в случае чего по тебе же и жахнут.
Нет, разумеется, официально НАТО устами своего генсека Марка Рютте будет вещать об «усилении восточного фланга альянса» и рекламировать «новую военную активность», участниками которой станут Дания, Франция, Великобритания, Германия и другие.
Вот только ни веры в истинную силу НАТО, ни уверенности в мирном завтрашнем дне простым гражданам стран ЕС это не добавляет. Скорее, ровно наоборот.
Тут мы подходим к важному выводу: из фактора стабильности для Европы и США (по крайней мере, они так думали) западный военный блок давно превратился в угрозу. Прежде всего угрозу для них самих.
Это прозрение ничего хорошего европейцам не сулит. Напротив, только усиливает их опасения как за свою безопасность, так и за стабильность ситуации в свете ожидаемых угроз, бессилие в борьбе с которыми НАТО показал в полной мере.