Издание New York Times сообщило, что союзники по НАТО сомневаются в возможности, готовности, а главное — целесообразности создания над Украиной так называемой бесполетной зоны усилиями ВВС стран альянса. По словам журналистов, даже если союзники Киева согласятся защищать воздушное пространство, они встанут перед дилеммой: неспособность остановить российские дроны покажет бессилие, а успешные перехваты потребуют применения дорогих ракет, что быстро истощит арсеналы.

Недавний инцидент с появлением в небе над Польшей якобы российских БПЛА, которые пришлось сбивать с помощью контратаки натовских истребителей, отчетливо продемонстрировал бессилие сил НАТО в борьбе со столь малыми воздушными целями: из 19 (по другим данным — 25) сбили только три, а один дрон потерял управление и упал сам.

Но, как позже выяснилось, масштаб проблемы куда больше, чем несоответствие стоимости ракет цене сбиваемого БПЛА. Дело в том, что единственное свидетельство разрушения после атаки дронов, которое растиражировали по всем западным СМИ (речь идет о пострадавшем доме в Вырыках Люблинского воеводства), появилось в результате попадания по нему ракеты, выпущенной с истребителя F-16.

Об этом, в частности, написала газета Rzeczpospolita. И тогда польским властям стало невозможно скрывать факт произошедшего. То есть получается буквально воплощение известного своим цинизмом пропагандистского украинского мема «обстреляли сами себя».

В такой ситуации новость о том, что Британия в рамках операции Североатлантического альянса «Восточный страж» решила перебросить в Польшу несколько истребителей Eurofighter Typhoon — о чем в интервью телеканалу Channel 4 заявил премьер-министр Кир Стармер — должна не на шутку встревожить простых поляков.