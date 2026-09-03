Министр обороны Эстонии может уйти в отставку из-за результатов аудита

ERR: министр обороны Эстонии Певкур может уйти в отставку по результатам аудита

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур может подать в отставку после выявленных нарушений в сфере оборонных закупок. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR .

Аудит выявил нарушения при учете военного имущества и ведении бухгалтерии, а также недостаточный контроль за контрактами и денежными переводами. Проверяющие также указали на финансовые риски, информацию о которых парламент получал в другом виде.

Новый скандал разгорелся вокруг закупки боеприпасов у итальянской компании. Центр оборонных инвестиций перечислил поставщику около 70 миллионов евро авансом, однако обещанные снаряды так и не поступили. Сейчас обстоятельства сделки расследуют.

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что не возлагает на Певкура личную ответственность за возникшие проблемы. При этом он отметил, что вопрос политической ответственности остается открытым.

По данным ERR, глава Минобороны может самостоятельно принять решение об уходе после заседания кабинета министров, которое пройдет в четверг.

Ранее стало известно, что Эстония решила закупать у Украины средства дальнего поражения.