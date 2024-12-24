Министр энергетики Пакистана посоветовал россиянам поехать на курорт Скарду

Пакистан приглашает туристов из России посетить новый курорт Скарду, расположенный на севере страны. Об этом ТАСС заявил министр энергетики Пакистана Аваис Легари.

Он отметил, что Пакистан может стать новым популярным направлением для российских туристов.

«Пакистан — это рай. Пакистан также открыл сейчас одно из своих самых красивых туристических направлений — Скарду, которое находится в северных районах, где расположены Гималайские горы», — отметил министр.

Легари добавил, что в Скарду есть международное авиасообщение. По его словам, Пакистан имеет множество интересных для путешественников мест, в том числе береговые линии и пустыни.

В 2024 году вырос спрос россиян на туризм в Азии. Поток путешественников в Китай и Японию за год вырос в три раза. В среднем стоимость проживания за ночь обходилась туристам в семь тысяч и 11 тысяч рублей соответственно. Также популярными странами для поездок стали Южная Корея, Вьетнам, Венгрия и Марокко.