Минимум пять человек погибли в Ливане в результате израильских ударов

В ходе израильских авиаударов и артобстрелов в южных районах Ливана погибли по меньшей мере пять человек, еще девять получили ранения. Такие данные приводятся в сводке штаба по чрезвычайным ситуациям, поступившей в ТАСС .

«Неприятельские самолеты атаковали утром свыше 10 поселков в районе Тира и Набатии», — указано в публикации.

В удары Эль-Брейзе разрушили жилой дом, погибли трое человек. Еще двое скончались от ранений в Кфар-Даджале — их автомобиль обстреляли с беспилотника.

Спасатели продолжают разбирать завалы, и число жертв и пострадавших может увеличиться.

Ранее власти Ливана объявили 9 апреля днем национального траура в память о погибших и пострадавших после ударов Израиля. Ливанская сторона сообщала о сотнях жертв из-за израильских атак.