Минимум четыре взрыва прогремело в Индии на границе с Пакистаном

Несколько взрывов произошло в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Снаряды в Сринагаре упали недалеко от аэропорта и местного штаба армии Индии. Кроме того, зафиксировали удары и по городу Барамулла. Всего очевидцы слышали примерно четыре мощных взрыва.

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии в ночь на субботу, 10 мая. Она получила название «Буньян-ум-Марсус», что в переводе с арабского означает «Прочная стена».

Пакистанские военные сбили индийский беспилотник возле авиабазы, прилегающей к аэропорту в городе Суккур, атаковали отель в дипломатическом районе Исламабада.