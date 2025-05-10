Минимум четыре взрыва прогремело в Индии на границе с Пакистаном
Несколько взрывов произошло в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Снаряды в Сринагаре упали недалеко от аэропорта и местного штаба армии Индии. Кроме того, зафиксировали удары и по городу Барамулла. Всего очевидцы слышали примерно четыре мощных взрыва.
Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии в ночь на субботу, 10 мая. Она получила название «Буньян-ум-Марсус», что в переводе с арабского означает «Прочная стена».
Пакистанские военные сбили индийский беспилотник возле авиабазы, прилегающей к аэропорту в городе Суккур, атаковали отель в дипломатическом районе Исламабада.
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Минимум четыре взрыва прогремело в Индии на границе с Пакистаном
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